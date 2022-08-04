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Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость владельцев уничтоженного или поврежденного имущества

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Четверг 04 августа 2022 15:07
Депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость владельцев уничтоженного или поврежденного имущества Фото: депутаты предлагают освободить от налога на недвижимость владельцев уничтоженного или поврежденного имущества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты от "Слуги народа" предлагают освободить владельцев имущества, уничтоженного или поврежденного в результате войны. Соответствующий законопроект № 7632 уже зарегистрирован в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о не начислении и не уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта. Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или ее территориальным органом) или органом местного самоуправления.

"В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса, налог на недвижимое имущество исчисляется на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Однако в условиях войны не учитывается то, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения изменений в сведения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество или в документы, подтверждающие право собственности на такой объект, для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия и временно оккупированных территорий. Ведь разрушениям в результате ракетных обстрелов подвергаются объекты по всей территории Украины.

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