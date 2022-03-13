Депутаты Мелитопольского горсовета заявили, что Мелитополь - Украина, и требуют наказать предателей

"Город Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны российской федерации с 26 февраля 2022 года. Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским", - говорится в обращении.

Также депутаты отмечают, что оккупанты похитили главу города Ивана Федорова, депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову, общественную деятельницу Ольгу Гайсумову. Российские военные разграбили Центр по оказанию гуманитарной помощи, в результате чего обеспечение жителей продуктами и медикаментами находится на критическом уровне.

Оккупанты проводят репрессии и пытаются создать марионеточную власть.

"Для этого депутата Мелитопольского городского совета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы", - констатируют депутаты.

Они также попросили президента Украины принять все меры для освобождения Ивана Федорова и требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовные производства против представителей "Оппозиционного блока" за государственную измену.

Кроме того, депутаты призвали страны-члены НАТО ввести бесполетную зону над Украиной.

"Мелитополь - это Украина! Слава Украине - Героям Слава!" - заявили депутаты Мелитопольского горсовета.