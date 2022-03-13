ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Депутаты Мелитопольского горсовета заявили, что Мелитополь - Украина, и требуют наказать предателей

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 15:15
Депутаты Мелитопольского горсовета заявили, что Мелитополь - Украина, и требуют наказать предателей Фото: в Мелитополе требуют наказать предателей (t.me/kt20220224)
Автор: Артем Горовенко

Депутаты городского совета оккупированного российскими войсками Мелитополя приняли обращение к президенту Украины, генеральному прокурору и стран-участниц НАТО по ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Город Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны российской федерации с 26 февраля 2022 года. Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским", - говорится в обращении.

Также депутаты отмечают, что оккупанты похитили главу города Ивана Федорова, депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову, общественную деятельницу Ольгу Гайсумову. Российские военные разграбили Центр по оказанию гуманитарной помощи, в результате чего обеспечение жителей продуктами и медикаментами находится на критическом уровне.

Оккупанты проводят репрессии и пытаются создать марионеточную власть.

"Для этого депутата Мелитопольского городского совета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы", - констатируют депутаты.

Они также попросили президента Украины принять все меры для освобождения Ивана Федорова и требуют от генерального прокурора Ирины Венедиктовой возбудить уголовные производства против представителей "Оппозиционного блока" за государственную измену.

Кроме того, депутаты призвали страны-члены НАТО ввести бесполетную зону над Украиной.

"Мелитополь - это Украина! Слава Украине - Героям Слава!" - заявили депутаты Мелитопольского горсовета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Вторжение России в Украину
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы