Депутати Мелітопольської міськради заявили, що Мелітополь - Україна, і вимагають покарати зрадників

Депутати міської ради окупованого російськими військами Мелітополя прийняли звернення до президента України, генерального прокурора і країн-учасниць НАТО щодо ситуації в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram -каналі.

"Місто Мелітополь знаходиться під тимчасовою окупацією зі сторони російської федерації з 26 лютого 2022 року. Кожного дня тисячі мелітопольців виходять на центральні вулиці з проукраїнською символікою, щоб довести: Мелітополь був, є та буде українським", - йдеться у зверненні.

Також депутати зазначають, що окупанти викрали голову міста Івана Федорова, депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову, громадську діячку Ольгу Гайсумову. Російські військові розграбували Центр з надання гуманітарної допомоги, внаслідок чого забезпечення мешканців продуктами і медикаментами знаходиться на критичному рівні.

Окупанти проводять репресії та намагаються створити маріонеткову владу.

"Для цього депутата Мелітопольської міської ради від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко окупанти оголосили виконуючим обовʼязки Мелітопольського міського голови", - констатують депутати.

Вони також попросили президента України вжити всіх заходів для звільнення Івана Федорова і вимагають від генеральної прокурорки Ірини Венедіктової порушити кримінальні провадження проти представників "Опозиційного блоку" за державну зраду.

Крім того, депутати закликали країни-члени НАТО запровадити безполітну зону над Україною.

"Мелітополь - це Україна! Слава Україні - Героям Слава!" - заявили депутати Мелітопольської міськради.