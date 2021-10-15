Депутаты "Евросолидарности" встретились с Венедиктовой из-за дела "вагнеровцев"

Как сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, политсила требует от Офиса генпрокурора расследовать возможную государственную измену высшими должностными лицами Украины во время срыва спецоперации по задержанию российских боевиков ЧВК Вагнера.

"Псевдо-ВСК, которую создали в парламенте, и правоохранительная система сегодня, к сожалению, не расследуют дело, а делают все для того, чтобы покрыть тех, кто реально сорвал эту блестящую операцию украинских спецслужб", - подчеркнул Герасимов.

Также в политсиле спросили, зарегистрировано ли производство по заявлению о преступлении, которую боевой генерал Виктор Кононенко отнес в понедельник в СБУ.

Депутаты также требуют от ОГПУ расследовать обнародованные в проект Pandora Papers факты. Соответствующее обращение депутаты подали в офис генпрокурора.

"Сейчас мы ждем принятия решения. Мы знаем, что это дело уже расследует НАБУ. И в ближайшие дни мы ожидаем принятие решения по этому вопросу, что это заявление о преступлении от народных депутатов будет сопряжена с делом, которое расследует НАБУ по краже более чем 5 миллиардов долларов с ПриватБанк", - отметил Герасимов.

Также депутаты требуют расследовать факты фальсификации закона 5599, который был принят с грубым нарушением регламента Верховной рады и сейчас может быть подан на подпись президенту.

"Один из законов с очень хорошим названием о борьбе якобы с олигархами, который на самом деле касается отжима телеканалов и борьбы с политическими конкурентами, в стенах Верховной рады фальсифицируется. Мы подали соответствующее обращение в ближайшие дни мы ждем регистрации уголовного дела", - резюмирует Герасимов.