Депутатская группа "Восстановление Украины" станет прибежищем для соратников Медведчука, - экс-нардеп

Народные депутаты от ныне запрещенной ОПЗЖ пытаются отмежеваться от токсичной партии и продолжить политическую карьеру, как это делали регионалы в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-нардепа Александра Черненко в Facebook , комментируя создание в Верховной раде группы "Восстановление Украины".

"Самые одиозные персонажи из этой партии (ОПЗЖ, - ред.) очень быстро почувствовали настроения украинцев и отмежевались от ненавистной аббревиатуры. Но тут же начали создавать на ее обломках новую пророссийскую силу. Пока только в виде парламентской группы "восстановление Украины". Нынешняя власть никак не реагирует, поскольку уже имеет договоренность, что депутаты этой группы будут давать голоса для сомнительных инициатив Банковой", - написал Черненко.

В упомянутую группу, в частности вошли 17 депутатов, из них 11 - из бывшей фракции ОПЗЖ. Сопредседателем стал пророссийский олигарх Игорь Абрамович, который уехал из Украины накануне вторжения.

В состав также вошли партнер Медведчука Вадим Столар, Валерий Гнатенко, который в 2014 году призвал к референдуму за создание так называемой "ДНР", и многолетняя помощница Сергея Кивалова Антонина Славицкая. В группу вошел также Александр Ковалев, который известен тем, что вывозил из Киева "Беркут" после Євромайдану, а также нардепы от "Слуги народа" антиваксер Артем Дмитрук и подозреваемый во взяточничестве Александр Юрченко.

По мнению Черненко, образование такой парламентской группы является крайне опасным, особенно в свете того, что Кремль не оставляет попыток влиять на украинскую политику изнутри, даже в условиях открытой войны.

"В очередной раз переобутая пятая колонна будет отравлять наш парламент, рассказывать украинцам, как им жить и что делать с оккупированными территориями, баллотироваться в местные советы. Поэтому об этом нужно говорить и противодействовать этим процессам уже сейчас. Чтобы потом не было поздно", - написал эксперт.