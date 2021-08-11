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В Кировоградской области депутатов подозревают в вымогательстве. У них обнаружили арсенал оружия

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины выявила у депутатов Кировоградской области арсенал с оружием. Их подозревают в вымогательстве денег от граждан и предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие. Среди изъятого - пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ также проверяется информация о возможном использовании выявленного оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня независимости.

Кроме того, правоохранители разоблачили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции.

Среди организаторов противоправной деятельности - руководитель областной организации одной из политических сил.

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Правоохранители установили, что участники схемы требовали 60 тысяч долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежания уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Как рассказал РБК-Украина источник в правоохранительных органах, речь идет о депутатах партии "Свобода".

Фото: Депутатов в Кировоградской области подозревают в вымогательстве (ssu.gov.ua)

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