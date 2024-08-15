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Депутати закликали профільні комітети допомогти будівництву ВЕС в Україні

Четвер 15 серпня 2024 18:00
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Депутати закликали профільні комітети допомогти будівництву ВЕС в Україні Фото: депутати закликали профільні комітети допомогти будівництву ВЕС в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Міжфракційне депутатське об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" звернулося до комітетів Верховної Ради з енергетики, фінансів, податкової та митної політики із закликом підтримати законопроєкт №11455, який передбачає надання податкових стимулів для розвитку вітроенергетики в Україні.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву об'єднання.

Як зазначається в заяві об’єднання, нещодавно Рада прийняла закони 3853-IX та 3854-IX, якими тимчасово звільнила від мита та ПДВ імпорт енергообладнання для ремонту, відновлення та будівництва об’єктів електроенергетики. Однак у цих законах не враховані потреби вітроенергетики.

"Тому зареєстровано ПЗУ №11455. Він пропонує тимчасово звільнити від сплати мита імпорт вітроенергетичних електрогенераторних установок за кодом 8502 31 00 00 згідно УКТ ЗЕД", - повідомляють в МДО.

Депутати зазначають, що ухвалити відповідний законопроєкт необхідно тому, що розвиток вітрової енергетики в Україні дозволить зменшити залежність від традиційних джерел енергії і зробить енергосистему менш вразливою.

Окрім того, вітрова генерація зменшить витрати на імпорт електроенергії з ЄС, а також побудова вітроелектростанцій відповідає стратегії України із розбудови децентралізованої енергосистеми з ВДЕ.

"Ми закликаємо комітети підтримати проєкт закону №11455 заради безпеки і розвитку української енергосистеми", - йдеться в заяві депутатського об’єднання.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику закликали першого віце-прем'єр міністра, міністерку з питань економіки України Юлію Свириденко підтримати Законопроєкт №11455

Як повідомлялося раніше, Українська вітроенергетична асоціація заявляла про те, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії може поглибитись.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

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