Депутати Київради від УДАРу та ЄС запропонували механізм протидії "туалетним схемам"

"Сьогодні ми з Дмитром Білоцерковцем нарешті зареєстрували проєкт по антикорупційним запобіжникам в земельних схемах, поширених в Київраді. Цей проєкт буде корисним для всіх, хто готовий слідувати букві закону. І так, для декого цей проєкт буде дуже незручним", - написала Вікторія Пташник.

Депутатка повідомила, що роботу над проєктом вони з Дмитром Білоцерковцем розпочали ще минулого року. За її словами, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" має успішний досвід протидії "туалетним схемам".

"Він добився розірвання договору оренди 0,5 га землі, відведеної колись під пару будок на вул. Голосіївській без земельних торгів", - наголосила Пташник.

"Я щиро хочу зробити порядок прийняття рішень по землі іншим! З дотриманням законів, справжнім, а не фіктивним орієнтиром на наповнення бюджету Києва, збереженням й захистом культурної спадщини, чесною та прозорою процедурою розгляду документів, коли не треба "домовлятись" з окремими депутатами", - зазначила вона.

Депутатка також нагадала, що "туалетні схеми" наразі розслідує і НАБУ, яке вже провело 90 обшуків, вручило підозри, а антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних.