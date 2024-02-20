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Депутата-підривника із Закарпаття перевели з лікарні до СІЗО, - джерело

Фото: на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, його перевели до СІЗО (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Депутата Сергія Батрина, якого звинувачують у підриві гранат на засіданні Керецьківської сільської ради на Закарпатті, перевели зі спецпалати лікарні до Ужгородського слідчого ізолятору.

Про це РБК-Україна повідомили джерело в правоохоронних органах.

"Так, (Сергія Батрина - ред.) дійсно перевели в СІЗО", - підтвердило джерело.

Що відомо про вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року у Керецьківській сільській раді (Закарпатська область) депутат підірвав три гранати під час засідання сесії. Як згодом повідомили джерела, мова йде про Сергія Батрина.

Тоді внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Втім, згодом стало відомо, що двоє постраждалих померли від отриманих травм. Сам же підозрюваний попри численні поранення та важкий стан прийшов до тями у Свалявській лікарні і йому повідомили про підозру у вчиненні теракту.

Також пізніше справу перекваліфікували. Якщо раніше депутата підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України).

То після смерті поранених правоохоронці ведуть розслідування як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 КК України). У цьому випадку максимальне покарання, що може загрожувати особі у разі доведення вини, - довічне позбавлення волі

Детальніше про інцидент та що відомо про депутата читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Закарпатська областьВибухДепутати