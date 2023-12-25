Депутата Черкаської міськради засудили до п'яти років в'язниці, він захоплювався Путіним

Депутата Черкаської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ" засудили до п'яти років в'язниці. Він підтримував РФ і готовий був стати гауляйтером під час можливої окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Раніше ми повідомляли, що за словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, йшлося про Олександра Замирайла. Він був помічником народного депутата Василя Німченка.

Деталі справи

Депутат міськради протягом червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди.

Він виправдовував і визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території України.

Фото: Суд над депутатом (facebook.com/pgo.gov.ua)

Також захоплювався правлінням російського диктатора Володимира Путіна, звеличував російську армію і бажав перемоги над Україною, розраховуючи зайняти керівні "посади" в разі окупації Черкаської області.

Депутата відправили до в'язниці

Суд визнав винним депутата Черкаської міської ради у виправданні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Його засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - за життя".

У серпні минулого року Служба безпеки України повідомляла про затримання депутата Черкаської міськради. Йшлося про Олександра Замирайла.

Суди над зрадниками та окупантами

Нещодавно в Україні засудили до тюремного ув'язнення ще чотирьох окупантів, які в лавах армії Росії воювали на Донбасі.

Також в Україні суд виніс вирок блогеру Юрію Подоляці, який перебуває у РФ і виправдовує злочини окупантів. Йому призначили 12 років в'язниці.