Депутат Муха сообщила о начале строительства садика в Святошинском районе

Иллюстративное фото (из открытых источников)

На улице Бахмачская 35 в Святошинском районе Киева построят детсад

На улице Бахмачская, 35 в Святошинском районе Киева начинается строительство нового детского сада. Об этом в своем видеоблоге сообщила депутат Киевского городского совета Виктория Муха, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Последние несколько лет она работала над тем, чтобы на месте старого долгостроя город наконец построил современное дошкольное учреждение.

Во вторник, 16 июля, на месте будущего сада состоялось совещание с руководством города, района, с заказчиком работ - коммунальным предприятием "Спецжилфонд", подрядной организацией и местными жителями.

"Уже в ближайшие дни здесь будет работать строительная техника. А готовый садик, по плану, появится к концу следующего года. Рассчитан он на 130 мест. Знаю, насколько это важно для всех местных жителей. Район развивается, появляются новые дома, молодежь покупает квартиры. А садики переполнены", - сообщила Муха.

Детский сад на Бахмачской, 35 еще в начале 90-ых годов начал строить завод "Авиант". Далее работа была заброшена. Недострой стояла так много лет.

"Для меня как депутата Киевсовета, избранного от этого микрорайона, было делом чести взяться за эту работу и довести ее до конца. Мы несколько лет боролись, чтобы недостроенное помещение было передано в коммунальную собственность города. Затем добились передачи в район. Разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Учитывая изменения в законодательство, прошли путь принятия решения Киевсоветом об отводе земельного участка", - рассказала Муха.

Вікторія Муха про новий садочок на вулиці Бахмацькій Добра новина для мікрорайону Новобіличі, та й всього Святошинського району. Починається будівництво дитячого садочка на вулиці Бахмацькій, 35. На цей день ми разом з мешканцями мікрорайону чекали давно. Сьогодні на місці майбутнього садочка провели нараду з керівництвом міста, району, з замовником робіт - комунальним підприємством «Спецжитлофонд», з підрядною організацією та місцевими жителями. Вже найближчими днями тут працюватиме будівельна техніка. А готовий садочок, за планом, з’явиться до кінця наступного року. Розрахований він на 130 місць. Знаю, наскільки це важливо для всіх місцевих мешканців. Район розвивається, з’являються нові будинки, молодь купує квартири. А садочки переповнені. Дитячий садочок на Бахмацькій, 35 ще на початку 90-их років почав будувати завод «Авіант». Далі робота була закинута. Недобудова стояла так багато років. Для мене як депутата Київради, обраного від цього мікрорайону, було справою честі взятися за цю роботу і довести її до кінця. Ми кілька років боролися, щоб недобудоване приміщення було передано у комунальну власність міста. Потім добилися передачі в район. Розроблено проектно-кошторисну документацію, пройдено експертизу. Враховуючи зміни до законодавства, пройшли шлях прийняття рішення Київрадою про відведення земельної ділянки. Минулого року старий довгобуд знесли і почались підготовчі роботи для будівництва. Уже завершені всі необхідні процедури і визначена підрядна організація, яка і займеться будівництвом. У міському бюджеті на цей рік передбачені кошти. Відтак ще трохи терпіння. І обов’язково тримаємо ситуацію на контролі. Новий сучасний садочок розрахований на 7 груп, а саме: два групових осередки для дітей ясельного віку (від 2-х до 3-х років) на 30 дітей та п’ять групових осередки для дітей дошкільного віку (від 3-х до 6-ти років) по 20 дітей у кожному. Садочку на Бахмацькій, 35 – бути! Творимо зміни там, де ми є! #Святошинськийрайон #Новобіличі #мікрорайонСахалін #Бахмацька #дитячийсадочок Victoria Mukha Опубліковано Вікторія Муха Вівторок, 16 липня 2019 р.

В прошлом году старый долгострой снесли и начались подготовительные работы для строительства. Уже завершены все необходимые процедуры и определена подрядная организация, которая и займется строительством. В городском бюджете на этот год предусмотрены финансовые средства.

Новый современный садик рассчитан на 7 групп, а именно: две групповые ячейки для детей ясельного возраста (от 2-х до 3-х лет) на 30 детей и пять групповых ячеек для детей дошкольного возраста (от 3-х до 6 лет) по 20 детей в каждой.