Депутат Муха повідомила про початок будівництва садочка у Святошинському районі

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На вулиці Бахмацька 35 у Святошинському районі Києва побудують дитсадок

На вулиці Бахмацька, 35 у Святошинському районі Києва починається будівництво нового дитячого садка. Про це у своєму відеоблозі повідомила депутат Київської міської ради Вікторія Муха, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Останні кілька років вона працювала над тим, щоб на місці старого довгобуду місто нарешті збудувало сучасний дошкільний заклад.

У вівторок, 16 липня, на місці майбутнього саду відбулася нарада з керівництвом міста, району, із замовником робіт - комунальне підприємство "Спецжитлофонд", підрядною організацією та місцевими жителями.

"Вже в найближчі дні тут буде працювати будівельна техніка. А готовий садок, за планом, з'явиться до кінця наступного року. Розрахований він на 130 місць. Знаю, наскільки це важливо для всіх місцевих жителів. Район розвивається, з'являються нові будинки, молодь купує квартири. А садки переповнені", - повідомила Муха.

Дитячий садок на Бахмацькій, 35 ще на початку 90-их років почав будувати завод "Авіант". Далі робота була закинута. Недобудова стояла так багато років.

"Для мене як депутата Київради, обраного від цього мікрорайону, було справою честі взятися за цю роботу і довести її до кінця. Ми кілька років боролися, щоб недобудоване приміщення було передано у комунальну власність міста. Потім домоглися передачі в район. Розроблена проектно-кошторисна документація, пройдена експертиза. Враховуючи зміни в законодавство, пройшли шлях прийняття рішення Київрадою про відведення земельної ділянки", - розповіла Муха.

Вікторія Муха про новий садочок на вулиці Ніжинській Добра новина для мікрорайону Новобіличі, та й усього Святошинського району. Починається будівництво дитячого садочка на вулиці Ніжинській, 35. На цей день ми разом з мешканцями мікрорайону чекали давно. Сьогодні на місці майбутнього садочка провели нараду з керівництвом міста, району, з замовником робіт - комунальним підприємством «Спецжитлофонд», з підрядною організацією та місцевими жителями. Вже найближчими днями тут працюватиме будівельна техніка. А готовий садочок, за планом, з'явиться до кінця наступного року. Розрахований він на 130 місць. Знаю, наскільки це важливо для всіх місцевих мешканців. Район розвивається, з'єднання являються нові будинки, молодь купує квартири. А садки переповнені. Дитячий садочок на Ніжинській, 35 ще на початку 90-їх років почав будувати завод «Авіант». Далі робота була закинута. Недобудова стояла так багато років. Для мене як депутата Київради, подібного від цього мікрорайону, було справою честі взятися за цю роботу і довести її до кінця. Ми кілька років боролися, щоб недобудоване приміщення було передано у комунальну власність міста. Потім добилися передачі в район. Розроблено проектно-кошторисну документацію, пройдено експертизу. Враховуючи зміни до законодавства, пройшли шлях прийняття рішення Київрадою про відведення земельної ділянки. Минулого року старий довгобуд знесли і почались підготовчі роботи для будівництва. Вже завершені всі необхідні процедури і визначена підрядна організація, яка і займеться будівництвом. У міському бюджеті на цей рік передбачені кошти. Відтак ще трохи терпіння. І обов'язково тримаємо ситуацію на контролі. Новий сучасний садочок розрахований на 7 груп, а саме: два групових осередки для дітей ясельного віку (від 2-х до 3-х років) на 30 дітей та п'ять групових осередки для дітей дошкільного віку (від 3-х до 6-ти років) по 20 дітей у кожному. Садочку на Ніжинській, 35 – бути! Творимо зміни там, де ми є! #Святошинськийрайон #Новобіличі #мікрорайонСахалін #Бахмацька #дитячийсадочок Victoria Mukha Опубліковано Вікторія Муха Вівторок, 16 липня 2019 р.

У минулому році старий довгобуд знесли і почалися підготовчі роботи для будівництва. Вже завершені всі необхідні процедури і визначена підрядна організація, яка і займеться будівництвом. У міському бюджеті на цей рік передбачені кошти.

Новий сучасний садочок розрахований на 7 груп, а саме: два групові осередки для дітей ясельного віку (від 2-х до 3-х років) на 30 дітей і п'ять групових осередків для дітей дошкільного віку (від 3-х до 6 років) по 20 дітей у кожній.