Депутат Держдуми РФ отримав 15 років в’язниці в Україні

"15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "ЛДНР".

Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", -зазначили в СБУ..