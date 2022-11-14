Депозит «Сталевий» - прибутковість до 16%

Майже десять місяців українці доводять усьому світу, що мають сталевий характер. Кожен на своєму місці робить усе можливе задля наближення Перемоги. Збройні сили та ТРО на військовому фронті. Волонтери — у тилу. Бізнес - на економічному фронті.

ПУМБ вже понад 30 років є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам. Попри війну, банк продовжує підтримувати українців і запускає новий депозитний продукт – депозит «Сталевий».

Основні характеристики депозиту «Сталевий»:

Валюта - гривня

Ставка: від 12% до 16 %, залежно від строку розміщення депозиту

Строк депозиту: 1, 3, 6 або 12 місяців

Виплата відсотків: щомісяця

Поповнення – без обмежень, протягом усього строку дії депозиту

Мінімальна сума

Без автопролонгації і капіталізації

Дострокове повернення - не передбачено

Програма лояльності ПУМБ - не застосовується

Депозит «Сталевий» можна відкрити як онлайн у додатку ПУМБ Online, так і у відділеннях банку у період з 7 листопада по 30 грудня 2022 року (включно).

ПУМБ довіряють 97 тис. корпоративних клієнтів та майже 1,8 млн клієнтів - фізосіб. 82% клієнтів-физосіб банку протягом 10 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 10 місяців 2022 року ПУМБ виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 691 млн грн. Надійність банківських вкладів ПУМБ у серпні 2022 року було в черговий раз підтверджено незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).

ПУМБ — один з 5 банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ. Банк входить до переліку НБУ системно важливих банків країни.

Разом ми сила, разом ми сталевий кулак, який дає відсіч ворогу.