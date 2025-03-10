Депортація з Німеччини. За які порушення українців можуть вигнати з країни

Німеччина під час війни прихистила майже 1,1 мільйона українців. Біженці зобов'язані дотримуватись місцевих правил та законів, інакше покаранням за їх порушення може стати депортація з країни.
РБК-Україна розповідає про те, за що можуть українців вигнати з Німеччини.
Для легального перебування у Німеччині українцям, які шукають притулку, потрібен дозвіл на проживання. Якщо людині відмовили у його наданні, то вона зобов'язана залишити країну у визначений період, він може тривати до 6 місяців. Біженці можуть оскаржити відмову у наданні прихистку і подати апеляцію. До кінця розгляду справи українець має право перебувати у країні.
До основних причин депортації входять:
Людину, яка отримала припис про депортацію, вносять у реєстр AZR та Шенгенської інформаційної системи. Важливо врахувати, що депортація з Німеччини означає автоматичну заборону на в'їзд у всі країни Шенгенської угоди.
В Німеччині за депортацію відповідає Ausländerbehörde (Відомство у справах іноземців, підпорядковане урядам федеральних земель) та Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF (Федеральна служба з питань міграції та біженців).
Якщо людина не виїжджає з Німеччини добровільно, то ці відомства можуть звертатись до федеральної поліції охорони кордонів. Державна влада також може видати депортаційний арешт на термін до 18 місяців.
Під час випровадження людини з країни, у неї беруть відбитки пальців, у певних випадках навіть можуть помістити у спецприймальник, якщо є відповідне рішення судді.
Важливо, що людина, яка підлягає депортації має повернутись у країну свого походження, а не просто виїхати в інші країни. Також у низці випадків депортацію можуть відкласти. А саме, якщо:
Якщо іноземець не погоджується з рішенням про депортацію, то може звернутися до адвоката і добитися скасування постанови.
Українцям, які вже отримали тимчасовий захист у Німеччині, або перебувають легально там на основі інших документів, варто дотримуватись певних правил. А саме:
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Раніше ми писали про те, що новий уряд Австрії хоче негайно призупинити програму возз'єднання сімей шукачів притулку, оскільки це збільшує навантаження на країну.
Під час підготовки матеріалу використали: Visitworld.today і Адвокатське бюро Нодь Берлін.
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