Депортація з Німеччини. За які порушення українців можуть вигнати з країни

За які порушення можуть депортувати з Німеччини

Для легального перебування у Німеччині українцям, які шукають притулку, потрібен дозвіл на проживання. Якщо людині відмовили у його наданні, то вона зобов'язана залишити країну у визначений період, він може тривати до 6 місяців. Біженці можуть оскаржити відмову у наданні прихистку і подати апеляцію. До кінця розгляду справи українець має право перебувати у країні.

До основних причин депортації входять:

порушення правил перетину кордону, правил митного контролю чи порядку перебування у Шенгенській зоні;

підробка документів;

внесення особи у список AZR (національний реєстр небажаних до в’їзду осіб);

судимість за злочини у ЄС, що карається позбавленням волі на термін від 1 року;

якщо іноземець становить загрозу та небезпеку громадському порядку чи внутрішній безпеці ЄС;

якщо іноземець причетний до незаконної імміграції інших людей в Німеччину.

Людину, яка отримала припис про депортацію, вносять у реєстр AZR та Шенгенської інформаційної системи. Важливо врахувати, що депортація з Німеччини означає автоматичну заборону на в'їзд у всі країни Шенгенської угоди.

Як відбувається депортація

В Німеччині за депортацію відповідає Ausländerbehörde (Відомство у справах іноземців, підпорядковане урядам федеральних земель) та Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF (Федеральна служба з питань міграції та біженців).

Якщо людина не виїжджає з Німеччини добровільно, то ці відомства можуть звертатись до федеральної поліції охорони кордонів. Державна влада також може видати депортаційний арешт на термін до 18 місяців.

Під час випровадження людини з країни, у неї беруть відбитки пальців, у певних випадках навіть можуть помістити у спецприймальник, якщо є відповідне рішення судді.

Важливо, що людина, яка підлягає депортації має повернутись у країну свого походження, а не просто виїхати в інші країни. Також у низці випадків депортацію можуть відкласти. А саме, якщо:

у людини є серйозні проблеми зі здоров’ям, які підтверджені довідками;

якщо у рідній країні мігранта йде війна чи розв'язані збройні конфлікти;

нема документів для засвідчення особи;

якщо країна походження мігранта відмовляється його прийняти.

Якщо іноземець не погоджується з рішенням про депортацію, то може звернутися до адвоката і добитися скасування постанови.

Як уникнути депортації

Українцям, які вже отримали тимчасовий захист у Німеччині, або перебувають легально там на основі інших документів, варто дотримуватись певних правил. А саме: