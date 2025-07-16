Депортація дітей з Херсона: СБУ і прокурори встановили детальний маршрут та всіх причетних

За даними прокурорів, серед організаторів і виконавців злочину – депутат Держдуми федеральних зборів РФ, призначені окупаційною владою "міністр охорони здоров’я АР Крим" та його заступник, керівник "департамента охорони здоров’я окупованої Херсонської області" та в.о. головного лікаря "Херсонського обласного будинку дитини".

За вчинення воєнних злочинів проти українських дітей вони перебувають під санкціями в Україні.

Схема викрадення

Наприкінці серпня 2022 року депутат Держдуми РФ та її спільниця під виглядом офіційного візиту прибули до тимчасово окупованого Херсона.

Вони оглянули вихованців і організували депортацію двох дітей – дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував у закладі тимчасово, через складні життєві обставини в родині.

Для безперешкодного вивезення цих двох дітей на територію РФ окупаційні посадовці підготували документи, де вказали, що супроводжуючими є зазначені громадянки РФ.

Хлопчика та дівчинку незаконно вивезли до Москви під приводом проходження додаткового обстеження і лікування, хоча, як встановлено слідством, за станом здоров’я вони цього не потребували.

Згодом українським дітям видали свідоцтво про народження російського зразка. Надалі лідер партії "Справедлива Росія" та його дружина удочерили одну дитину та змінили їй персональні дані, окрім дати народження. Місце знаходження хлопчика наразі невідомо.

Вивезення 46 дітей

Крім того, у жовтні 2022 року з Херсонського обласного будинку дитини вивезли ще 46 дітей віком від народження до 5 років.

Фігуранти особисто супроводжували їх перевезення до дитячого закладу "Ялинка", яке підконтрольне окупаційному "міністерству охорони здоров’я АР Крим".

Пізніше до закладу приїхала Уповноважена президента РФ з прав дитини і зазначила, що її офіс допоможе влаштувати дітей у російські прийомні сім’ї.