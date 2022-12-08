У деокупованій частині Миколаївської області знайшли тіла цивільних зі слідами тортур

У Новопетрівці Баштанського району Миколаївської області правоохоронці виявили тіла трьох місцевих мешканців зі слідами тортур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України) триває.

Судово-медична експертиза показала, що у загиблих зафіксовано сліди тортур. У двох чоловіків є вогнепальні поранення.

За даними слідства, тіла належать місцевим жителям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.

Раніше на Миколаївщині затримали жителя Южноукраїнська, який виступав у соціальних мережах на підтримку війни РФ проти України.

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