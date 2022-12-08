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В деоккупированной части Николаевской области нашли тела гражданских со следами пыток

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Николаевская область, Четверг 08 декабря 2022 16:00
В деоккупированной части Николаевской области нашли тела гражданских со следами пыток Фото: в деоккупированной части Николаевской области нашли тела гражданских со следами пыток (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Новопетровке Баштанского района Николаевской области правоохранители обнаружили тела трех местных жителей со следами пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно данным следствия, тела принадлежат местным жителям - мужчинам 39-ти, 42-х и 55-ти лет.

Судебно-медецинская экспертиза показала, что у погибших зафиксированы следы пыток. У двоих мужчин имеются огнестрельные ранения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) продолжается.

Ранее в Николаевской области задержали жителя Южноукраинска, выступавшего в социальных сетях в поддержку войны РФ против Украины.

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