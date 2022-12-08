Фото: в деоккупированной части Николаевской области нашли тела гражданских со следами пыток (t.me/pgo_gov_ua)

В Новопетровке Баштанского района Николаевской области правоохранители обнаружили тела трех местных жителей со следами пыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно данным следствия, тела принадлежат местным жителям - мужчинам 39-ти, 42-х и 55-ти лет. Судебно-медецинская экспертиза показала, что у погибших зафиксированы следы пыток. У двоих мужчин имеются огнестрельные ранения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) продолжается.