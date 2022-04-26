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В деоккупированной Сумской области работают уже 70% пригородных автобусных маршрутов

Фото: в деоккупированной Сумской области работают уже 70% пригородных автобусных маршрутов (facebook.com/93OMBr)
Автор: Артем Горовенко

В районах Сумской области, освобожденных от российских войск, пригородное автобусное сообщение восстановлено уже на 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, который подвел текущие итоги восстановления инфраструктуры области.

"Во все общины начали завозить топливо, его стоимость – в пределах установленных норм", - сообщил он.

Также, как словам заместителя руководителя ОП, между Киевом и Сумами заработало железнодорожное сообщение. Поезд будет курсировать ежедневно в обоих направлениях. Он будет проходить, в том числе через Конотоп и Нежин.

"В селе Климентово, расположенном на берегу Ворсклы, что до войны было любимым местом отдыха жителей Сумской области, обследуют поврежденные и разрушенные жилые дома", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее он сообщил, что в освобожденных от российских оккупантов районах Области функционируют уже 11 временных переправ, что было возведено вместо разрушенных и поврежденных мостов.

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Сумская область