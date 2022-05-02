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После деоккупации в Киевской области выявили более 100 мародеров

Фото: в Киевской области работали полицейские из других регионов (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Илона Свиридова

В Киевской области после деоккупации территорий в общей сложности выявили более 100 мародеров. Также более 40 человек подозреваются в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook областной полиции.

Сообщается, что сегодня отметили лучших полицейских из сводных отрядов. Полиции Киевской области в обеспечении порядка все эти недели помогали более 400 полицейских из Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Как правило, они дежурили на блокпостах, выявляли мародеров, коллаборантов, проверяли автомобили, а также контролировали пассажиропоток на дорогах.

"За время отработки полицейские выявили 101 человека за совершение мародерства. 42 человека сейчас подозреваются в сотрудничестве с войсками агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирпене мародеры бросили в женщин гранату, их задержали бойцы местной территориальной обороны.

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Киевская областьМародерство