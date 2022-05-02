ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После деоккупации в Киевской области выявили более 100 мародеров

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 02 мая 2022 17:28
После деоккупации в Киевской области выявили более 100 мародеров Фото: в Киевской области работали полицейские из других регионов (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Илона Свиридова

В Киевской области после деоккупации территорий в общей сложности выявили более 100 мародеров. Также более 40 человек подозреваются в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook областной полиции.

Сообщается, что сегодня отметили лучших полицейских из сводных отрядов. Полиции Киевской области в обеспечении порядка все эти недели помогали более 400 полицейских из Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Как правило, они дежурили на блокпостах, выявляли мародеров, коллаборантов, проверяли автомобили, а также контролировали пассажиропоток на дорогах.

"За время отработки полицейские выявили 101 человека за совершение мародерства. 42 человека сейчас подозреваются в сотрудничестве с войсками агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирпене мародеры бросили в женщин гранату, их задержали бойцы местной территориальной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Мародерство
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада