После деоккупации в Киевской области выявили более 100 мародеров

В Киевской области после деоккупации территорий в общей сложности выявили более 100 мародеров. Также более 40 человек подозреваются в коллаборационизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook областной полиции.

Сообщается, что сегодня отметили лучших полицейских из сводных отрядов. Полиции Киевской области в обеспечении порядка все эти недели помогали более 400 полицейских из Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей. Как правило, они дежурили на блокпостах, выявляли мародеров, коллаборантов, проверяли автомобили, а также контролировали пассажиропоток на дорогах.

"За время отработки полицейские выявили 101 человека за совершение мародерства. 42 человека сейчас подозреваются в сотрудничестве с войсками агрессора", - говорится в сообщении.