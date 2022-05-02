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Після деокупації в Київській області виявили понад 100 мародерів

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Київська область, Понеділок 02 травня 2022 17:28
Після деокупації в Київській області виявили понад 100 мародерів Фото: у Київській області працювали поліцейські з інших регіонів (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Ілона Свиридова

У Київській області після деокупації територій загалом виявили понад 100 мародерів. Також понад 40 осіб підозрюються в колабораціонізмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook обласної поліції.

Повідомляється, що сьогодні відзначили кращих поліцейських зі зведених загонів. Поліції Київської області в забезпеченні порядку всі ці тижні допомагали понад 400 поліцейських з Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Як правило, вони чергували на блокпостах, виявляли мародерів, колаборантів, перевіряли автомобілі, а також контролювали пасажиропотік на дорогах.

"За час відпрацювання поліцейські виявили 101 особу за вчинення мародерства. 42 людини зараз підозрюються у співпраці з військами агресора", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірпені мародери кинули в жінок гранату, їх затримали бійці місцевої територіальної оборони.

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