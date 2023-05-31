"Денвер" – "Маямі": повний розклад фінальної серії НБА

Серія розпочнеться двома матчами в Колорадо. Перший поєдинок відбудеться 2 червня о 03:00 за київським часом.

Удруге команди зустрінуться на паркеті "Болл Арени" в ніч проти понеділка. Наступні два матчі зіграють на майданчику "Гіт" у Маямі (ввечері 8 червня та 10 червня за Північноамериканським східним часом). Надалі "Денвер" і "Маямі" змінюватимуть арену щопоєдинку.

Фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Отже, починаючи з четвертої зустрічі, кожен наступний матч може стати останнім. Сьомий поєдинок, якщо він знадобиться, зіграють у ніч проти 19 червня. На території України фінал транслюватиме Setanta Sports.

На шляху до фіналу "Маямі" в драматичній серії Східної конференції здолав "Бостон" (4:3). Натомість "Денвер" на Заході швидко розібрався з "Лейкерс" (4:0). Для "Наггетс" цьогорічний фінал – перший в історії команди. Зате "Гіт" тричі тріумфували в асоціації (2006, 2012, 2013).

Повний розклад фінальної серії НБА-2023 (київський час, господарі вказані другими):