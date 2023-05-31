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"Денвер" – "Маямі": повний розклад фінальної серії НБА

Фото: Битва Ніколи Йокіча та Бема Адебайо розпочнеться 1 червня (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорців

У ніч проти п'ятниці розпочнеться фінал сезону 2022/23 Національної баскетбольної асоціації між "Денвер Наггетс" і "Маямі Гіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Серія розпочнеться двома матчами в Колорадо. Перший поєдинок відбудеться 2 червня о 03:00 за київським часом.

Удруге команди зустрінуться на паркеті "Болл Арени" в ніч проти понеділка. Наступні два матчі зіграють на майданчику "Гіт" у Маямі (ввечері 8 червня та 10 червня за Північноамериканським східним часом). Надалі "Денвер" і "Маямі" змінюватимуть арену щопоєдинку.

Фінальна серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Отже, починаючи з четвертої зустрічі, кожен наступний матч може стати останнім. Сьомий поєдинок, якщо він знадобиться, зіграють у ніч проти 19 червня. На території України фінал транслюватиме Setanta Sports.

На шляху до фіналу "Маямі" в драматичній серії Східної конференції здолав "Бостон" (4:3). Натомість "Денвер" на Заході швидко розібрався з "Лейкерс" (4:0). Для "Наггетс" цьогорічний фінал – перший в історії команди. Зате "Гіт" тричі тріумфували в асоціації (2006, 2012, 2013).

Повний розклад фінальної серії НБА-2023 (київський час, господарі вказані другими):

  • 2 червня, "Маямі" – "Денвер", 03:30
  • 5 червня, "Маямі" – "Денвер", 03:00
  • 8 червня, "Денвер" – "Маямі", 03:30
  • 10 червня, "Денвер" – "Маямі", 03:30
  • 13 червня, "Маямі" – "Денвер", 03:30
  • 16 червня, "Денвер" – "Маямі", 03:30
  • 19 червня, "Маямі" – "Денвер", 03:00

До слова, раніше екс-зірка НБА Ентоні оголосив про завершення кар'єри професіонала.

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