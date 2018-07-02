Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Денисова встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы

НовостиПолитика    02.07.2018 - 12:50
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен в ходе встречи с послами ЕС проинформирует о ситуации в РФ и Крыму относительно украинцев

Украинская делегация встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы. Об этом в ходе согласительного совета Верховной Рады в понедельник заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня во время встречи с послами ЕС я смогу проинформировать о том, что сейчас происходит в РФ и в Крыму по наших граждан. Вместе с Уполномоченным президента в Минской группе Ириной Геращенко мы встретимся с комиссаром по правам человека в Совете Европы. Я буду предлагать ей , чтобы вместе поехать к Олегу Сенцова, к Балуха, Клих. Поэтому вместе давайте сделаем это и дальше будем работать с Геращенко по вопросу освобождения заложников ", - сообщила омбудсмен.

Напомним, Денисова подчеркнула, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сможет посетить граждан Российской Федерации в Украине только на основе зеркальности.

Денисова завтра встретится с послами ЕС по поводу посещения политзаключенных в РФ Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев, - Денисова
Теги публикации: Совет Европы, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь