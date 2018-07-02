Денисова встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы

Омбудсмен в ходе встречи с послами ЕС проинформирует о ситуации в РФ и Крыму относительно украинцев

Украинская делегация встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы. Об этом в ходе согласительного совета Верховной Рады в понедельник заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня во время встречи с послами ЕС я смогу проинформировать о том, что сейчас происходит в РФ и в Крыму по наших граждан. Вместе с Уполномоченным президента в Минской группе Ириной Геращенко мы встретимся с комиссаром по правам человека в Совете Европы. Я буду предлагать ей , чтобы вместе поехать к Олегу Сенцова, к Балуха, Клих. Поэтому вместе давайте сделаем это и дальше будем работать с Геращенко по вопросу освобождения заложников ", - сообщила омбудсмен.

Напомним, Денисова подчеркнула, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сможет посетить граждан Российской Федерации в Украине только на основе зеркальности.