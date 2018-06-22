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Денисова требует от РФ срочно допустить ее к Балуху

НовостиОбщество    22.06.2018 - 20:16
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Балух голодает уже 96 день

Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, жизнь которого под угрозой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижениях и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО", - комментирует Денисова.

Омбудсмен требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья.

Денисова также обращается в Международный комитет Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, с просьбой посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Балух перешел на сухое голодание.

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Теги публикации: политзаключенные, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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