Денисова требует от РФ срочно допустить ее к Балуху

Балух голодает уже 96 день

Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, жизнь которого под угрозой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижениях и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО", - комментирует Денисова.

Омбудсмен требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья.

Денисова также обращается в Международный комитет Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, с просьбой посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Балух перешел на сухое голодание.