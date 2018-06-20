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Интервью

Денисова обратилась к МККК с просьбой посетить украинских политзаключенных в РФ

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 11:46
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова просит МККК содействовать организации ее визитов к украинским политзаключенным

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России. Об этом она написала в Facebook.

Так, Денисова сообщила, что со вчерашнего дня пытается встретиться с Бартом, но его помощники заявляют, что у него "очень плотный график и он не может встретиться", поэтому она обратилась к нему с письмом.

"Я направила к ним официальное письмо с просьбой посетить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова. Я попросила его совершить визиты в пенитенциарные учреждения, где они отбывают наказание, чтобы проверить состояние их здоровья, а также способствовать организации моих визитов к упомянутым гражданам Украины", - написала она.

 

со вчерашнего дня пытаюсь встретиться с руководством Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ,...

Опубликовано Людмилой Денисовой 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые голодают.

Денисова просит омбудсмена РФ о содействии в посещении Балуха, Сенцова, Клыха и Кольченко Омбудсмен РФ заявила, что утвердила с Денисовой "дорожную карту" по посещению заключенных
Теги публикации: Красный Крест, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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