Денісова готова обговорити з РФ будь-які умови обміну Сенцова

Денісова заявила, що готова негайно вилетіти в Росію

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженого Росії з прав людини Тетяни Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Михайла Федотова, щоб обговорити будь-які умови обміну українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. Про це Денисова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Я готова вилетіти негайно. Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якомога швидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу", - написала вона.

При цьому Денісова зазначила, що домовленості між президентами України і Росії про її відвідування українських політв'язнів російською стороною не виконані, тому спростувати або підтвердити інформацію, надану Росією про "відносно стабільний" стан Сенцова неможливо.

Також вона зазначила, що звернення матері про помилування сина до президента РФ залишилося без відповіді. Ініціатива України про розблокування процесу обміну знову гальмується російською стороною.

"Закликаю всіх небайдужих долучитися і не допустити смерті Олега Сенцова", - заявила Денісова.

Нагадаємо, сьогодні сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила про "катастрофічному" стані політв'язня.

"Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається ", - розповідає вона.

Як відомо, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка винними у справі про створення терористичної спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичне співтовариство", учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії", а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню.