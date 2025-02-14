Денис Берінчик – Кейшон Девіс. Хто переможе і чому: прогноз на титульний бій

Боксерський вечір пройде в американському Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Український боксер буде вперше відстоювати титул, завойований у травні минулого року. Подія стартує о 3:00 за Києвом. Головний бій має розпочатися приблизно о 6:00.

Прогнози букмекерів

Незважаючи на те, що Берінчик вийде на ринг у статусі чемпіона, експерти вважають його аутсайдером. На їхню думку шанси Девіса на успіх значно вищі.

Ставки на перемогу українського боксера у будь-якому форматі приймаються в середньому з коефіцієнтом 4.50. Тоді як на успіх американця можна поставити з котируванням 1.16. Нічия у цьому протистоянні малоймовірна – коефіцієнт такого закінчення поєдинку – 19.00.

Також експерти впевнені, що бій триватиме всі 12 раундів і жоден з боксерів не зможе оформити дострокову перемогу. Котирування на це – 1.42.

Можливий виграш Девіса нокаутом оцінюють у коефіцієнт 3.00, на аналогічну перемогу Берінчика прогноз значно нижчий – 13.00. Імовірність перемоги американця рішенням суддів – 1.73, а українця – 7.00.

Прогноз РБК-Україна

Як не прикро визнавати, а чемпіон світу дійсно вийде на ринг у статусі андердога. Абсолютно все зараз складається на користь Девіса.

Він молодший на 11 років, він більш рухливий та різкий, до того ж тактично грамотний. Правда і Берінчик – з тих, хто віддає перевагу роботі в темпі. Девіс з такими зустрічався нечасто. Серед його попередніх опонентів переважали більш статичні суперники, яких він перегравав у протистоянні на середній дистанції.

Сам Девіс говорить, що ніколи не зустрічався з кимось, схожим на Берінчика. Українець – класичний представник хорошої аматорської школи: перебуває у постійному русі, змінює стійки і тактики, має в арсеналі добре поставлені різноманітні удари.

Тому легко Девісу не буде, але шансів на спортивну перемогу в нього значно більше.

А на неспортивну – тут він взагалі поза конкуренцією. До чого це? Не забуваймо, що Девіс боксуватиме в своїй країні у рамках вечора, організованого компанією Top Rank. Компанією, до якої він належить і яка зараз переживає не найкращі часи. У цій ситуації титул і Девісу, і Top Rank дуже потрібні. Тут вже можна буде говорити про об'єднавчі поєдинки проти співвітчизників – Джервонти та Стівенсона. І ці бої перспективні – їх реально буде дуже вигідно продати.

Берінчик у цьому плані – програє за всіма статтями. Він старий, чужий і некреативний. Справжнього шоу з таким не зробиш.

Тому, якщо бій буде рівним, або навіть з незначною перевагою українця, перемогу все одно можуть віддати супернику. Такі реалії сучасного профі-боксу.

З іншої сторони згадаємо бій з Наваретте. Той теж був більш привабливим і для американського, і для мексиканського боксерських ринків. Котирування були приблизно такі, як і зараз – не на користь українця. І бій таким, що спокійно могли віддати титул мексиканцю. Але тоді якимось дивом все склалося на користь Берінчика. Можливо, складеться ще раз.