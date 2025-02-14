Денис Берінчик – Кейшон Девіс: головне про чемпіонський бій за титул WBО в легкій вазі

Легка вага у професіональному боксі має верхню межу – 61,2 кг. Така "некругла" цифра пояснюється тим, що рамки всіх вагових категорій у профі визначають у фунтах. І якщо перевести показник у цю площину – вийде 135 фунтів.

На сьогодні в легкій вазі кожна з чотирьох головних версій має свого чемпіона. Два пояси належать українцям, і два американцям. Від США чемпіонами є Джервонта Девіс (WBA) та Шакур Стівенсон (WBC). Від України – Василь Ломаченко (IBF) та Денис Берінчик (WBO).

На кінець минулого року пунктирно був окреслений об'єднавчий поєдинок між Джервонтою та Ломаченком. Але, за повідомленнями ЗМІ, українець та його представники залишили переговори. Повідомлялось, що команда Ломаченка була обурена занадто малою сумою гонорару, яку запропонували американці.

Ломаченко з того часу перебуває в "підпіллі" і про його подальші наміри наразі ніхто не здогадується. А на ринг виходить інший українець – Берінчик, якому протистоятиме інший Девіс – Кейшон.

Хто такий Денис Берінчик

36-річний уродженець Краснодона Луганської області. Боксер легкої та першої напівсередньої ваги.

У аматорах виступав у ваговій категорії до 64 кг. Володар Кубка Європи 2010 року, срібний призер чемпіонату світу-2010 та Олімпійських ігор-2012.

На Олімпіаді в Лондоні на старті здолав шведа Ентоні Ігіта, з яким потім перетнувся в профі і також переміг. В чвертьфіналі виявився сильнішим за австралійця Джеффа Хорна – майбутнього чемпіона світу WBO в напвісередній вазі та переможця легендарного філіппінця Менні Пак'яо. Проте у фіналі поступився кубинцю Роніель Іглесіасу. З аматорів перейшов до напівпрофесіональної ліги WSB. Провів 5 поєдинків за "Українських отаманів".

На профі-рингу опинився в 2015 році. Рекорд виступів – 19 поєдинків, 19 перемог (9 – нокаутом). Володів титулами WBO International (2018-2024) та WBO Oriental (2017-2018) у легкій вазі. У травні 2024 року сенсаційно переміг мексиканця Емануеля Наваррете та отримав титул чемпіона світу за версією WBO.

У профі Берінчик дуже довго вважався суто домашнім боксером – 15 з 16-ти своїх першим боїв провів у Києві та Броварах. І лише з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вимушено став виступати за кордоном. В грудні 2022-го та в серпні 2023-го провів бої в Лондоні та польському Вроцлаві. А чемпіонська зустріч з Наваретте стала його дебютом у США.

Як українець став чемпіоном світу

Ще у грудні 2018 року, Берінчик переміг в Броварах філіппінця Росекі Крістобаля та забрав вакантний титул WBO International у легкій вазі. Це давало йому формальне право на чемпіонський поєдинок. Втім "домашній" українець не був привабливою фігурою для промоутерів. Тому Берінчику довелося вісім разів захищати пояс, поки йому дали шанс на титульний бій.

У січні 2024-го WBO нарешті санкціонувала чемпіонський поєдинок за участю українця. Суперником у протистоянні за вакантний пояс став володар титулу WBO у другій напівлегкій вазі Наваррете, який піднявся в легку вагу.

Бій відбувся 18 травня 2024 року в американському Сан-Дієго. Українець з перших хвилин зайняв центр рингу й активно діяв. Його суперник також виявляв хорошу витривалість і рухливість. Берінчик ефективно атакував корпус противника, тоді як Наваррете відповідав точними силовими ударами. Поєдинок виявився напруженим і рівним. У результаті судді винесли роздільне рішення на користь Берінчика: 115-113, 112-116, 116-112.

Хто такий Кейшон Девіс

25-річний американський боксер з успішною аматорською кар'єрою за плечами. Вважається одним з найперспективніших молодих боксерів у США.

У 2021 році завоював срібну медаль у легкій вазі на Олімпійських іграх у Токіо, де поступився у фіналі кубинцю Енді Крусу.

У професіональному боксі дебютував у лютому 2021 року. Провів 13 боїв, у яких здобув 12 перемог (8 – нокаутом). Ще один поєдинок значиться таким, що не відбувся.

Тренується під керівництвом відомого фахівця Браяна Макінтайра, який також працює з чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом. З грудня 2022-го Девіс володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

8 листопада 2024 року американець здобув переконливу перемогу нокаутом у другому раунді над аргентинцем Густаво Лемосом. Після цього став першим номером у рейтингу WBO та офіційним претендентом на чемпіонський титул.

Зважування та порівняння суперників

Напередодні поєдинку відбулась офіційна церемонія зважування. Берінчик виявився важчим за Девіса.

Вага українця 61,05 кг, проти 60,87 кг – у суперника. Обидва боксери вклалися в ліміт легкої вагової категорії.

Інші показники боксерів:

(champion.com.ua)

Скандали перед поєдинком

Перед чемпіонським боєм у Нью-Йорку відбулися офіційні медіа-заходи: дві прес-конференції та церемонія зважування з традиційною битвою поглядів.

Український чемпіон на всіх зустрічах поводив себе спокійно. Натомість американець був надто нервовим і його постійно тягнуло на "подвиги". На першій прес-конференції Девіс намагався забрати в українця чемпіонський пояс. Тоді ж та на наступних зустрічах агресивно апелював до Берінчика, щось йому намагався довести, жестикулював, штовхався тощо.

Але найбільш неочікуваним стало звинувачення Берінчика в расизмі. На другій прес-конференції, 12 лютого, Девіс здивував усіх заявою.

"Хотів би звернути увагу, що цей хлопець приїхав у Сполучені Штати та приніс до мого номеру коробку з бананами та кавунами, де залишив записку. Я думаю, що це по-расистськи. Це робить наш бій ще й особистим", – обурювався претендент.

Берінчик відкинув звинувачення, зазначивши, що не володіє англійською, тому не міг залишити записку.

Однак, потім виявилось, що банани з кавунами та запискою надіслав Девісу інший американський боксер – Теофімо Лопес.

До честі Девіса в нього вистачило такту вибачитися перед Берінчиком та командою українця.

"Вибачте мені, я наговорив зайвого на увесь світ. Тепер я розумію, чому ви себе так поводили, бо не хотіли виглядати расистами. Я зрозумів, що українці поважають людей", – сказав Девіс у відео, яке опублікував у своєму Instagram.