Денег на субсидии пока хватает, - Витренко

Фото: Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)

Объема средств, которые заложены в госбюджете-2021 на субсидии, хватит до конца отопительного сезона. Правительство может обратиться за дополнительным ресурсом весной.

Об этом сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время выступления в Раде, которое транслировалось на Youtube.

"Пока субсидий хватает на всех людей. Люди по этому поводу реально переживают. Когда мы пройдем отопительный сезон, тогда мы, как правительство, будем видеть, сколько, если надо, дополнительных денег", - сказал он.

По его словам, в таком случае Кабмин обратится к Раде с предложением увеличить расходы на субсидии в госбюджете.

"Но пока, на этот отопительный сезон, людям денег хватит", - добавил Витренко.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Верховная рада 28 января рекомендовала Кабмину представить предложения по поводу изменений в бюджет-2021 для увеличения расходов на субсидии.