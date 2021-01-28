Грошей на субсидії поки вистачає, - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко (mpe.kmu.gov.ua)

Обсягу коштів, які закладені в держбюджеті-2021 на субсидії, вистачить до кінця опалювального сезону. Уряд може звернутися за додатковим ресурсом навесні.

Про це сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко під час виступу в Раді, яке транслювалося на Youtube.

"Поки субсидій вистачає на всіх людей. Люди з цього приводу реально переживають. Коли ми пройдемо опалювальний сезон, тоді ми, як уряд, будемо бачити, сколько, якщо треба, додаткових грошей", - сказав він.

За його словами, в такому випадку Кабмін звернеться до Ради з пропозицією збільшити видатки на субсидії у державному бюджеті.

"Але поки, на цей опалювальний сезон, людям грошей вистачить", - додав Вітренко.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж в 2020 році.

Верховна рада 28 січня рекомендувала Кабміну подати пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення витрат на субсидії.