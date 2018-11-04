День железнодорожника: история праздника

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

История железных дорог Украины началась во Львове в 1861 году

День железнодорожника в Украине ежегодно отмечается 4 ноября. Не многим известно, что эта дата является знаковой в истории ж/д транспорта нашей страны. Когда появился День железнодорожника, а также интересные факты о вокзалах и железных дорогах Украины - у нас на Styler.

День железнодорожника 2018: дата праздника

Начиная с 2002 года, 4 ноября - профессиональный праздник машинистов поездов, проводниц, инженеров, диспетчеров, обслуживающего персонала и всех тех, чья работа связана со сферой железнодорожного транспорта. До этого его отмечали в первое воскресенье августа, как и во времена Советского Союза.

История железных дорог Украины: первый поезд

Современная дата празднования была установлена указом президента Леонида Кучмы в честь события 4 ноября 1861 года. Именно в этот день во Львове был открыт первый вокзал, а в 14:30 на его перрон прибыл международный поезд "Ярослав".

Пассажирский состав проследовал по новому участку дороги, проложенному согласно программе строительства путей железнодорожного сообщения в Королевстве Галиция и Лодомерия (Австро-Венгерская империя).

Фото: Перрон Львовского вокзала, куда 4 ноября 1861 года прибыл первый поезд (facebook.com/aviabiletinfo)

Галицкие железные дороги им. Карла Людвига проходили по территории к северу от Капат и начинались в Кракове. В 1861 году был открыт участок от Перемышля до Львова длиной почти 100 км. В ноябре того же года поезда из Львова начали отправляться в Вену и Краков.

Железные дороги и вокзалы Украины: цифры и интересные факты

На данный момент протяженность железнодорожных путей страны составляет около 30 тыс. км – это 6-е место в Европе и 12-е место в мире. В Украине более 1,5 тыс. станций и 120 основных вокзалов, а День железнодорожника 2018 отметят более 350 тыс. работников сферы ж/д транспорта.

Вокзал – "лицо" любого города. В Украине большинство крупных железнодорожных станций имеют свою историю и могут похвастаться красивой архитектурой и оригинальностью. Крупнейшим считается вокзал в Днепре. На его перроны ежегодно прибывает около 15 млн. пассажиров, а история вокзала начинается еще в 1884 году. В те годы главная ж/д станция города называлась "Екатеринослав".

Фото: Главная ж/д станция Днепра в начале ХХ века (facebook.com/I Love Dnepr)

Вокзал Кривого Рога чем-то напоминает сказочный пряничный домик. Здание постройки середины 20-го века стоит в окружении алых роз. Первая ж/д станция "Долгинцево" в городе появилась еще в 1884 году, и только спустя почти сотню лет изменила название на "Кривой Рог-Главный".

Фото: Ж/д вокзал Кривой Рог (facebook.com/ludapv)

Жмеринский вокзал был построен в 1865 году. По задумке архитекторов, здание было выполнено в баварском стиле. На открытие станции приезжал сам Николай II. До наших дней вокзалу не удалось сохранить свой первоначальный внешний вид, но в 2011 году прошла масштабная реконструкция строения. Здание вокзала Жмеринки является памятником архитектуры.

Фото: Жмеринский ж/д вокзал (facebook.com/SeyyahiSohbet)

Черновицкая железнодорожная станция была возведена несколько лет спустя после открытия львовского вокзала. Здание в стиле модерн содержит элементы архитектуры, напоминающие и языческие святилища, и христианские символы. Вокзал в Черновцах реконструировали два раза: после Первой мировой войны и в 1999 году.

Фото: Вокзал в Черновцах (facebook.com/Павел Сабельников)

Вокзал Харькова был одним из крупнейших во времена Российской Империи и сейчас занимает второе место по пассажиропотоку в Украине (9 млн. пассажиров в год). Первое здание станции было построено в 1869 году, а современный внешний облик она приобрела после реконструкции в 1952 году.

Фото: Ж/д вокзал Харькова (facebook.com/Kharkov.City)

Главная ж/д станция столицы Украины появилась в 1870 году. С годами она росла и расширялась. Перестраивали вокзал 7 раз. В 2001 году к Центральному пристроили Южный вокзал, объединив их пешеходным переходом.

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/citykiev)

Интересно, что проект Южного вокзала был создан еще в начале 20-го века, но реализовали его только спустя 100 лет.

Напомним, в сети появилось фото поезда который будет курсировать по маршруту Киев-Борисполь.

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Видео: РБК-Украина