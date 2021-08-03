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День защитника Украины переименовали. Зеленский подписал закон

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Украина, Вторник 03 августа 2021 14:39
День защитника Украины переименовали. Зеленский подписал закон Фото: День защитника Украины переименовали (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Праздник День защитника Украины, который страна отмечает ежегодно 14 октября, переименовали. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

Отныне праздник будет называться Днем защитников и защитниц Украины.

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВР закон поддержали 317 народных депутатов.

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