День защитника Украины переименовали. Зеленский подписал закон
Фото: День защитника Украины переименовали (president.gov.ua)
Праздник День защитника Украины, который страна отмечает ежегодно 14 октября, переименовали. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.
Отныне праздник будет называться Днем защитников и защитниц Украины.
"Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ВР закон поддержали 317 народных депутатов.