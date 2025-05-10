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День вишиванки 2025: якого числа святкувати в Україні та світі

Всесвітній день вишиванки відзначають не тільки в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Всесвітній день вишиванки відзначають в Україні та багатьох інших країнах світу. Це свято популяризує нашу культурну спадщину, а також єднає як українців, так і іноземців, які нас підтримують.

Докладніше про мету та історію свята, а також день, на який воно щороку припадає, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Всесвітній день вишиванки: мета та історія свята

Всесвітній день вишиванки - свято, покликане єднати українців крізь простір і час. Його мета - поширювати та актуалізувати:

  • українську культурну спадщину (в цілому);
  • вишиті українські сорочки - вишиванки.

Зародилось це, практично народне свято, на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році, коли студентка Леся Воронюк:

  • побачила на великій перерві між парами свого друга Ігоря Житарюка у вишиванці;
  • запропонувала йому та друзям обрати день, щоб всім разом одягнутися у вишиті сорочки.

Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею (Леся Воронюк, Олександр Ткачук, Михайло Павлюк, Оксана Добржанська, Сергій Бостан, Ірина Мітнович та Павло Катеринчук).

День вишиванки серед студентів (фото: denvyshyvanky.com)

Спочатку акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.

Так, завдяки студентству, День вишиванки розростався Україною кожного наступного року.

У 2010 році, завдяки українській діаспорі, свято набуло статусу Всесвітнього.

У 2015 році, зважаючи на важливість події та запити щодо просвітницько-гуманітарних проектів, оргкомітет свята створив відповідну громадську організацію - "Всесвітній день вишиванки".

Щороку вона зростає та втілює у життя все більш масштабні та якісні ініціативи.

Коли День вишиванки: як вирахувати дату

Сьогодні започаткована студентами акція стала одним із найулюбленіших та наймасовіших свят українців та солідарних з Україною іноземців по всьому світу.

До нього щороку долучається понад 100 країн.

Цей день став також:

  • важливим об'єднавчим просвітницьким майданчиком з реалізації десятків проектів в Україні;
  • невід'ємною складовою культурної дипломатії за кордоном.

Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - дуже просто. Щороку свято відзначають третього четверга травня.

За словами організаторів, такий "фіксований день" було обрано з багатьох причин, але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день (як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців).

Отже, цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 15 травня - в Україні та світі.

Його буде присвячено окупованій РФ українській культурній спадщині.

День вишиванки у 2025 році (ілюстрація: denvyshyvanky.com)

"Закликаємо під час відзначення Дня вишиванки обрати один зі зручних форматів заходу - виставку, лекцію, презентацію, зустріч - та за можливості продемонструвати вивезені, врятовані вами сімейні чи місцеві реліквії (вишиванки, рушники тощо", - наголосили у громадській організації.

Насамкінець варто зауважити, що засновники свята переконані - культурна спадщина є важливою складовою:

  • національної ідентичності;
  • сучасного становлення українців;
  • усвідомлення свого коріння та майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно прати, сушити та прасувати вишиванку.

Читайте також, як вишиванки носили у давнину та яке значення вони мали.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний портал ГО "Всесвітній день вишиванки", YouTube-канали "Europa Nostra" та "День Вишиванки".

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