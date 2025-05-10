День вишиванки 2025: якого числа святкувати в Україні та світі

Всесвітній день вишиванки: мета та історія свята

Всесвітній день вишиванки - свято, покликане єднати українців крізь простір і час. Його мета - поширювати та актуалізувати:

українську культурну спадщину (в цілому);

вишиті українські сорочки - вишиванки.

Зародилось це, практично народне свято, на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році, коли студентка Леся Воронюк:

побачила на великій перерві між парами свого друга Ігоря Житарюка у вишиванці;

запропонувала йому та друзям обрати день, щоб всім разом одягнутися у вишиті сорочки.

Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею (Леся Воронюк, Олександр Ткачук, Михайло Павлюк, Оксана Добржанська, Сергій Бостан, Ірина Мітнович та Павло Катеринчук).

День вишиванки серед студентів (фото: denvyshyvanky.com)

Спочатку акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.

Так, завдяки студентству, День вишиванки розростався Україною кожного наступного року.

У 2010 році, завдяки українській діаспорі, свято набуло статусу Всесвітнього.

У 2015 році, зважаючи на важливість події та запити щодо просвітницько-гуманітарних проектів, оргкомітет свята створив відповідну громадську організацію - "Всесвітній день вишиванки".

Щороку вона зростає та втілює у життя все більш масштабні та якісні ініціативи.

Коли День вишиванки: як вирахувати дату

Сьогодні започаткована студентами акція стала одним із найулюбленіших та наймасовіших свят українців та солідарних з Україною іноземців по всьому світу.

До нього щороку долучається понад 100 країн.

Цей день став також:

важливим об'єднавчим просвітницьким майданчиком з реалізації десятків проектів в Україні;

невід'ємною складовою культурної дипломатії за кордоном.

Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - дуже просто. Щороку свято відзначають третього четверга травня.

За словами організаторів, такий "фіксований день" було обрано з багатьох причин, але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день (як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців).

Отже, цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 15 травня - в Україні та світі.

Його буде присвячено окупованій РФ українській культурній спадщині.

День вишиванки у 2025 році (ілюстрація: denvyshyvanky.com)

"Закликаємо під час відзначення Дня вишиванки обрати один зі зручних форматів заходу - виставку, лекцію, презентацію, зустріч - та за можливості продемонструвати вивезені, врятовані вами сімейні чи місцеві реліквії (вишиванки, рушники тощо", - наголосили у громадській організації.

Насамкінець варто зауважити, що засновники свята переконані - культурна спадщина є важливою складовою: