День вишиванки 2025: якого числа святкувати в Україні та світі

Всесвітній день вишиванки відзначають в Україні та багатьох інших країнах світу. Це свято популяризує нашу культурну спадщину, а також єднає як українців, так і іноземців, які нас підтримують.
Докладніше про мету та історію свята, а також день, на який воно щороку припадає, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Всесвітній день вишиванки - свято, покликане єднати українців крізь простір і час. Його мета - поширювати та актуалізувати:
Зародилось це, практично народне свято, на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році, коли студентка Леся Воронюк:
Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею (Леся Воронюк, Олександр Ткачук, Михайло Павлюк, Оксана Добржанська, Сергій Бостан, Ірина Мітнович та Павло Катеринчук).
Спочатку акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.
Так, завдяки студентству, День вишиванки розростався Україною кожного наступного року.
У 2010 році, завдяки українській діаспорі, свято набуло статусу Всесвітнього.
У 2015 році, зважаючи на важливість події та запити щодо просвітницько-гуманітарних проектів, оргкомітет свята створив відповідну громадську організацію - "Всесвітній день вишиванки".
Щороку вона зростає та втілює у життя все більш масштабні та якісні ініціативи.
Сьогодні започаткована студентами акція стала одним із найулюбленіших та наймасовіших свят українців та солідарних з Україною іноземців по всьому світу.
До нього щороку долучається понад 100 країн.
Цей день став також:
Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - дуже просто. Щороку свято відзначають третього четверга травня.
За словами організаторів, такий "фіксований день" було обрано з багатьох причин, але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день (як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців).
Отже, цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 15 травня - в Україні та світі.
Його буде присвячено окупованій РФ українській культурній спадщині.
"Закликаємо під час відзначення Дня вишиванки обрати один зі зручних форматів заходу - виставку, лекцію, презентацію, зустріч - та за можливості продемонструвати вивезені, врятовані вами сімейні чи місцеві реліквії (вишиванки, рушники тощо", - наголосили у громадській організації.
Насамкінець варто зауважити, що засновники свята переконані - культурна спадщина є важливою складовою:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно прати, сушити та прасувати вишиванку.
Читайте також, як вишиванки носили у давнину та яке значення вони мали.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний портал ГО "Всесвітній день вишиванки", YouTube-канали "Europa Nostra" та "День Вишиванки".
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