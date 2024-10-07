У День вчителя в одному з ліцеїв Рівненської області частково обвалилася стіна: що відомо

Учора ввечері, в День вчителя, у Гощанському академічному ліцеї частково обвалилася стіна. Причиною стала тріщина у фасаді, яка загрожувала будівлі вже тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля .

Оскільки обвал стіни відбувся у нерабочий час ніхто не постраждав.

Коваль зазначив, що голова громади повідомив, що ця стіна була аварійною, однак її якраз готували до ремонту.

"Доручив представникам освітнього та будівельного департаментів терміново виїхати на місце, щоб з’ясувати усі обставини. А також - перевірити інші конструктивні елементи споруди", - заявив начальник ОВА.

Також він повідомив, що наразі навчання в ліцеї переведене в онлайн режим.

За його словами, у разі необхідності Рівненська ОДА готова надати підтримку громаді, в тому числі фінансову.

"Для нас важливо, щоб діти знову змогли піти до школи. Втім, в умовах безпеки для власного життя та здоров’я", - резюмував він.

Водночас Гощанський селищний голова Микола Панчук зазначив, що гроші на ремонт були виділені ще минулого року під час сесії селищної ради.

"Наразі вже проведені всі необхідні обстеження, але дощова погода, яку ми спостерігали останнім часом, прискорила процес руйнації. З огляду на це ми мобілізували всі необхідні ресурси для швидшого реагування, зустрічаємося з проєктантами та інженерами", - пояснив він.

За його словами, відповідні фахівці наразі будуть проводити оцінку обсягів пошкоджень та розпочинати необхідні ремонтні роботи.

"Безпека наших дітей та працівників закладу залишається головним пріоритетом. На час ремонтних робіт буде організовано безпечні умови навчання і ми докладемо максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення навчального процесу", - додав він.

Щоб дізнатися інформацію, стосовно подальших кроків та етапів робіт, Панчук порадив слідкувати за офіційними повідомленнями на його профілі у Facebook та сторінці Гощанської селищної ради.

Фото: Гощанський академічний ліцей (facebook.com panchuk.mykola)