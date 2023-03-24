Україна вже цього тижня переходить на літній час: куди крутити стрілки

Переведення годинників в Україні заплановано 26 березня. Цього дня країна перейде на літній час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядову постанову .
О третій годині ночі 26 березня стрілки годинника слід перевести на годину вперед. Цього року не лише Україна переводитиме годинник на літній час, а й країни ЄС.
Так, наприклад, у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Німеччині час з Україною відрізнятиметься на годину назад. У Молдові, Румунії та Естонії час співпадатиме з українським, а от у Великій Британії буде на дві години менше.
Раніше ми писали, що причинами переведення годинників є економія електроенергії на виробництвах та в житловому секторі, збільшення тривалості світлового дня та зниження шкідливих викидів.
Детальніше про всі плюси та мінуси переведення годинників читайте у нашому матеріалі "Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників".