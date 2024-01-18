За день до "шатдауну". Сенат підтримав тимчасовий бюджет США, далі рішення за Палатою

Сьогодні, 18 січня, Сенат ухвалив законопроєкт про запобігання частковому зупиненню роботи уряду, оскільки Конгрес поспішає, щоб направити президенту Джо Байдену тимчасовий законопроєкт про фінансування федеральних установ до початку березня.

Голосування 77 проти 18 розчистило шлях для голосування в Палаті представників, яке дасть законодавцям більше часу для ухвалення законопроєктів про видатки на загальну суму 1,66 трильйона доларів для фінансування уряду до осені.

Цей план дасть змогу зберегти більшу частину федеральних видатків на колишньому рівні й одночасно зміцнити збройні сили.

"Нам належить виконати величезну роботу за короткий час, щоб підготувати серйозні законопроєкти про асигнування, вільні від партійних отруйних пігулок, які захистять ключові інвестиції в майбутнє нашої країни", - заявила сенаторка Петті Мюррей.

Фінансова допомога від США

Нагадаємо, ще кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити на потреби національної безпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів з цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні.

Але такий пакет не підтримали у Конгресі. Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи щодо охорони кордонів від мігрантів.

Вже понад місяць між республіканцями та демократами йдуть переговори щодо компромісу у питанні кордонів.

Учора президент Джо Байден запросив лідерів демократів та республіканців у Палаті представників та Сенаті, щоб обговорити свою ініціативу.

Вже сьогодні ЗМІ повідомили про те, що президент погодився посилити імміграційну політику, як того вимагали республіканці.

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