День рождения Цитруса в разгаре: Гоу в Цитрус-Вегас на взрослые скидки до 60% на всё

Цитрус продолжает праздновать свой 21-й День Рождения и с сегодняшнего дня стартуют по-настоящему взрослые скидки, поэтому вечеринка в самом разгаре! Нам 21, так что гуляем на полную!

Фанатам техники Apple следует уже собрать чемоданы и лететь в Цитрус-Вегас, чтобы приобрести гаджеты любимого бренда с максимальной выгодой. У вас есть всего три дня, чтобы забрать iPhone 12 всего за 22 999 гривен вместо 29 999 гривен, а Apple Watch Series 6 – за 10 999 гривен вместо 15 199 гривен.

Но туса продолжится до 21 июля и без выгодных покупок не останется никто! Забирай электросамокат Like.Bike Bumblebee за 12 699 гривен с экономией 8 300 гривен, а ноутбук Asus ZenBook 14 - за 25 999 гривен вместо 28 999 гривен. А также море крутых гаджетов по самым приятным ценам ждут тебя в магазинах и на официальном сайте Цитруса!

Какой же День рождения без больших подарков?

Мега-крутой розыгрыш трех MacBook Air на чипе M1 ждет всех, кто сделает любую покупку с 13 по 21 июля! Победителей определим уже 22 июля на официальном YouTube-канале Цитруса. Самое время проверить свою удачу!

А если хочешь дополнительные бонусы, публикуй Insta-сториз с маской Цитрус-Вегаса до 21 июля и гарантированно получи 200 бонусных гривен на счет. Фото или видео - выбирать тебе, но не забывай отметить аккаунт @citrus_ua.

Велкам в Цитрус на главный праздник этого лета, туси на полную и мы точно не отпустим тебя с пустыми руками! И помни, что случилось в Цитрус-Вегасе - остается в Цитрус-Вегасе.