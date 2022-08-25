На День независимости оккупанты обстреляли 58 населенных пунктов, - МВД

Он отметил, что 24 августа для России сакральная дата, которой они не могли бы не воспользоваться для своих зверских дел.

"Количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов - это значительно большее количество обстрелов, чем мы обычно фиксируем. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек", - заявил Енин.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по поезду в Чаплино Днепропетровской области. Сегодня утром спасательно-поисковые работы завершились. В результате ракетных ударов погибли 25 человек, еще 31 - пострадал.

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