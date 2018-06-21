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Когда День молодежи 2018 в Украине

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:00
Фото: День молодежи (pixabay.com/TheVirtualDenise)
Фото: День молодежи (pixabay.com/TheVirtualDenise)

День молодежи в Украине традиционно отмечают в конце июня

День молодежи - яркий летний праздник, к которому приурочено множество интересных событий. Его дата в Украине ежегодно меняется, но всегда попадает на конец июня. Когда День молодежи отмечается в этом году - расскажет Styler.

День молодежи 2018 в Украине: дата

Праздник молодежи является одним из государственных и был установлен указом президента Украины Леонида Кравчука в 1994 году для поддержки инициативы молодежных движений и организаций. Датой празднования стало последнее воскресенье июня. Таким образом, в 2018 году День молодежи попадает на 24 июня.

В независимой Украине молодежь поздравляют в конце июня уже 23 года подряд, однако праздник существовал и ранее. В последнее воскресенье июня отмечался День советской молодежи еще с 1958 года. После распада СССР некоторые страны продолжили эту традицию. К примеру, вместе с Украиной День молодежи 24 июня отметят и в Беларуси.

День молодежи в Украине - 24 июня 2018Фото: День молодежи в Украине - 24 июня 2018 (pixabay.com/Free-Photos)

Помимо национального праздника молодых людей, существуют и международные. По инициативе ООН и по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи в 1998 году был установлен Международный день молодежи на 12 августа.

Всемирный день молодежи - самый первый праздник в честь юношей и девушек. Он отмечается ежегодно 10 ноября по инициативе Всемирной организации демократической молодежи, начиная с 1946 года.

Примечательно, что в Украине к "молодежи" относят граждан от 18 до 35 лет, а по классификации ООН в эту категорию попадают лица до 24 лет. Однако данный факт не мешает отмечать праздник и юным представителям общества и тем, кто чувствует себя молодым душой. К Дню молодежи в Украине ежегодно организовываются спортивные и развлекательные мероприятия, конкурсы и музыкальные фестивали. А талантливые молодые люди в этот день получают награды от правительства страны.

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Теги: Украина, дата, День молодежи
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