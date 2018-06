День молодежи 2018: программа мероприятий в Киеве

Афиша мероприятий на День молодежи 2018 в столице

День молодежи 2018 отмечается в последнее воскресенье июня. Куда пойти на праздник, какие мероприятия, фестивали и концерты запланированы на 24 июня - в материале Styler.

Программа мероприятий на День молодежи 2018 в Киеве

Фестиваль Youthday'18 ко Дню молодежи пройдет 24 июня. В парке им. Шевченко с 09:00 до 22:00 будут работать 22 локации с различными активностями. Также здесь пройдут познавательные лекции и спортивные соревнования.

Среди самых интересных: спортивная "Битва городов", конкурс танцевальных стилей HOT FUNKY, игровые зоны. В локации "Шлюб за добу" будут принимать документы для регистрации брака в этот же день. А на музыкальной сцене фестиваля выступят Franko, Navkolo Kola, Макс Пташник, Cherry-merry, Me'leron, Сальто Назад. Вход свободный.

Фото: Фестиваль Youthday'18 (facebook.com/YouthDay.Kyiv)

В парке Победы 24 июня специально ко Дню молодежи 2018 приурочен зрелищный фестиваль "Pyro Summer Fest". Яркая шоу-программа от PyroCast начнется в 18:00. Развлекать гостей праздника будут огненными пиротехническими трюками. Вход свободный.

Фото: Pyro Summer Fest пройдет в парке Победы (facebook.com/pyrocast.show)

На НСК "Олимпийский" 21 июня начинается масштабный фестиваль BeLive. Он продлится до Дня молодежи 24 июня. В программе мероприятия масса развлечений, вкусная еда, Stand-Up шоу, спортивные и детские зоны, а также музыкальные выступления с хедлайнерами Jamiroquai, Parov Stelar, Hurts.

Из украинских звезд на сцене фестиваля выступят Laud, The Erised, Royce, Indytronics, Mountain Breeze, Kazka, Тулим, Very the Jery, Wavy Dem, Счастливые Люди, Alina Pash, Braii, LAYAH, LATEXFAUNA, Адвокаты, DILEMMA, Open Kids, Агонь, MOZGI, Время и Стекло. Стоимость однодневного билета на фестиваль от 100 грн.

Фото: Фестиваль BeLive (facebook.com/ulichnayaeda)

Благотворительный Кураж Базар пройдет 23-24 июня на Платформе арт-завод. Мероприятие в стиле хиппи организуют для сбора средств, которые отправят на создание инклюзивного детского лагеря. На барахолке можно будет купить наряды в стиле бохо, фенечки, платки, браслеты.

Фото: Благотворительный Кураж Базар (facebook.com/kurazhbazar)

Национальный художественный музей Украины представит экспозицию с репродукциями работ, связанных с цветами, и погрузит зрителей в мир красок с помощью виртуальной реальности. Звездными гостями Кураж Базара станут Sunsay и дуэт The Shu (Дмитрий и Лев Шуровы). Стоимость билета 150 грн, их можно приобрести на месте.

24 июня в столичном парке Муромец состоится веселое мероприятие для любителей собак. Благотворительный "Забег с собаками" начнется в 08:00. Со своим домашним любимцем можно будет пробежать дистанции 1 или 3 км.

Фото: "Забег с собаками" пройдет 24 июня (facebook.com/HappyPawFund)

Также можно будет посоревноваться в беге на классическую дистанцию 5 км, но уже без пушистиков. Победителей ждут ценные призы от спонсоров, а первые 300 зарегистрированных участников гарантировано получат наборы презентов. Стоимость участия в забеге от 200 грн.

День молодежи 2018 в Украине (video.rbc.ua)