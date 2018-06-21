День летнего солнцестояния 2018: что нельзя делать

Самый длинный световой день в году наступает 21 июня

День летнего солнцестояния связывают со многими приметами, риуталами и суевериями. Что нельзя делать 21 июня, и как провести этот день правильно - в материале Styler.

День летнего солнцестояния

21 июня длина светового дня будет самой большой в году, а ночь - самой короткой. Солнцестояние 2018 наступает в 13:07 по киевскому времению. Именно в этот период наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце станет наименьшим.

Фото: День солнцестояния - 21 июня (pixabay.com/danigeza)

Издавна день летнего солнцестояния был большим праздником у многих народов мира, а славяне начали отмечать его еще с языческих времен. Солнцеворот, Купала, Духов день, Ярило, Сонцекрес - некоторые названия праздника Солнца. Ему приписывали огромную энергетику и даже магическую силу.

Что можно и что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Праздник имеет множество народных традиций, связанных с привлечением здоровья, удачи и семейного благополучия. Многие из них легко выполнимы и в наши дни.

Первым делом нужно поприветствовать солнце. Людям, знакомым с йогой, хорошо известен комплекс утренней гимнастики Сурья Намаскар. Но можно выполнить и простые упражнения зарядки у открытого окна.

В Солнцеворот можно приготовить "солнечный чай". Для этого напиток следует выставить на солнце, чтобы зарядить его энергией светила. В день солнцестояния рекомендуется одевать яркую одежду всех оттенков желтого цвета.

Фото: В день солнцестояния заваривают "солнечный чай" (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Особо действенным наши предки считали ритуал очищения в день летнего солнцестояния. В период празднования разводили высокие костры и прыгали через них, а матери бросали в огонь одежду болеющих детей. Современный обряд очищения проводят с восковой свечко. В день солнцестояния ее необходимо зажечь и обойти все углы в доме.

Также в день солнцеворота очистительным считалось купание в водоемах, а встретить рассвет на Сонцекрес - к успеху и здоровью.

Тем, кто хочет, чтобы весь следующий год был счастливым и удачным, в день летнего солнцестояния нельзя быть унылым, провоцировать выяснение отношений и ссоры с близкими людьми.

День солнцестояния нельзя проводить взаперти - обязательно стоит отправиться на прогулку в парк или за город. Общение с природой на солнцеворот заряжает энергией. По поверью, в этот день открываются двери в другие миры, а деревья и растения могут разговаривать.

Фото: На Солнцеворот загадывают желания (pixabay.com)

Приметы в день летнего солнцестояния

Народные наблюдения в праздник Солнца связаны с погодой и урожаем:

Если 21 июня гремит гром - погода испортится надолго.

Солнце весь день прячется в облаках - к холодному лету.

Много росы в Солнцеворот - к богатому урожаю.

На небе много звезд 21 июня - осенью стоит ждать большого урожая грибов.

На день солнцестояния нужно начинать прополку в огороде, иначе земля даст плохой урожай.

Сходить в баню 21 июня - к крепкому здоровью на весь год.

Чтобы задуманное исполнилось, в день солнцестояния нужно перелезть через 12 заборов.

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