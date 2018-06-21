День летнего солнцестояния 2018: что нельзя делать

Самый длинный световой день в году наступает 21 июня
День летнего солнцестояния связывают со многими приметами, риуталами и суевериями. Что нельзя делать 21 июня, и как провести этот день правильно - в материале Styler.
21 июня длина светового дня будет самой большой в году, а ночь - самой короткой. Солнцестояние 2018 наступает в 13:07 по киевскому времению. Именно в этот период наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце станет наименьшим.
Фото: День солнцестояния - 21 июня (pixabay.com/danigeza)
Издавна день летнего солнцестояния был большим праздником у многих народов мира, а славяне начали отмечать его еще с языческих времен. Солнцеворот, Купала, Духов день, Ярило, Сонцекрес - некоторые названия праздника Солнца. Ему приписывали огромную энергетику и даже магическую силу.
Праздник имеет множество народных традиций, связанных с привлечением здоровья, удачи и семейного благополучия. Многие из них легко выполнимы и в наши дни.
Первым делом нужно поприветствовать солнце. Людям, знакомым с йогой, хорошо известен комплекс утренней гимнастики Сурья Намаскар. Но можно выполнить и простые упражнения зарядки у открытого окна.
В Солнцеворот можно приготовить "солнечный чай". Для этого напиток следует выставить на солнце, чтобы зарядить его энергией светила. В день солнцестояния рекомендуется одевать яркую одежду всех оттенков желтого цвета.
Фото: В день солнцестояния заваривают "солнечный чай" (pixabay.com/Myriams-Fotos)
Особо действенным наши предки считали ритуал очищения в день летнего солнцестояния. В период празднования разводили высокие костры и прыгали через них, а матери бросали в огонь одежду болеющих детей. Современный обряд очищения проводят с восковой свечко. В день солнцестояния ее необходимо зажечь и обойти все углы в доме.
Также в день солнцеворота очистительным считалось купание в водоемах, а встретить рассвет на Сонцекрес - к успеху и здоровью.
Тем, кто хочет, чтобы весь следующий год был счастливым и удачным, в день летнего солнцестояния нельзя быть унылым, провоцировать выяснение отношений и ссоры с близкими людьми.
День солнцестояния нельзя проводить взаперти - обязательно стоит отправиться на прогулку в парк или за город. Общение с природой на солнцеворот заряжает энергией. По поверью, в этот день открываются двери в другие миры, а деревья и растения могут разговаривать.
Фото: На Солнцеворот загадывают желания (pixabay.com)
Народные наблюдения в праздник Солнца связаны с погодой и урожаем:
Как защититься от солнечного удара (video.rbc.ua)