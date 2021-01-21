В день инаугурации Байдена протестовали несколько человек

Несколько человек вышли на акции протеста в день инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Малочисленные митинги прошли в штатах Джорджия, Мичиган, Нью-Гэмпшир и Флорида.

Об этом сообщает The New York Times.

В Конкорде (Нью-Гэмпшир) в течение дня к зданию законодательного собрания пришли три сторонника Дональда Трампа. В Лансинге (Мичиган) на акцию вышли четыре человека. В Таллахасси (Флорида) и Атланте (Джорджия) протестовали также по несколько человек, сообщает газета.

ФБР опасалось проведения митингов с участием вооруженных людей в административных центрах всех 50 штатов.

Спецслужбы фиксировали вызывающие беспокойства разговоры в сети по поводу мероприятий в день инаугурации.

Напомним, 6 января в Вашингтоне в ходе протеста сторонников Трампа произошли беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались к Капитолию и совершили там погром. Беспорядки также привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.

После этого Палата представителей США объявила импичмент Трампу. Он стал первым президентом США, кому Палата представителей объявляла импичмент дважды.

Как писало РБК-Украина, теперь импичмент Трампа должен рассмотреть Сенат. Однако, вопрос импичмента рассмотрят уже после того, как 45-й президент США уйдет с должности.