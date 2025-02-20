День Героїв Небесної Сотні. Які заходи заплановані в Києві: повний список

Які заходи заплановані в Києві до Дня Героїв Небесної Сотні

За словами експерта, до 20 лютого запланували відкриття виставки навколо монументу Незалежності.

"Вона називається "Герої. Майдан. Війна. Пам'ять". Це - виставка про тих майданівців, які згинули вже під час російсько-української війни. В середмісті Києва також постійно знаходяться інформаційні стенди, де є елементи VR і AR - доповненої реальності. Кожен може прийти та побачити, що і коли відбувалося на Майдані. Може зануритися в події 11-літньої давнини. Побачити барикади, наметове містечко", - поділився Пошивайло.

Крім того, біля каплички - на алеї Героїв Небесної Сотні - до дня пам'яті 20 лютого було встановлено інформаційний кіоск, де також є інформація про кожного героя Небесної Сотні та ширший контекст подій.

"Є інтерактивні посилання на корисні ресурси. Є наш Інформаційно-виставковий центр та Галерея протестного мистецтва. Є підбірка важливих документальних відео про Майдан. Є відео "Люди творять історію". Там молодь розповідає молоді про події Революції Гідності", - розповів гендиректор музею.

Він повідомив, що 18 лютого спільно з партнерами було відкрито мартиролог учасників Революції Гідності - учасників бойових дій, загиблих під час війни.

"Це - цифровий інформаційний стенд на розі Грушевського й алеї Магдебурського права у Печерському районі", - уточнив Пошивайло.

У четвер, 20 лютого, о 15:00 у синій залі Будинку кіно можна долучитись до ініціативи родин Героїв Небесної сотні - показу унікального фільму "Україна. Майдан. Перезавантаження" військового журналіста Руслана Ганущака (який загинув буквально нещодавно, місяць тому).

"Це - майданівець, військовий репортер, фотограф, військовослужбовець з позивним "Остап". В синій залі о 15:00 20 лютого", - зауважив очільник музею Майдану.

Крім того, традиційно 20 лютого відбудеться спільний зі Збройними силами церемоніал загиблим героям на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Пошивайло повідомив, що цього дня можна відвідати також:

щорічну акцію "Ангели пам'яті" від Анжеліки Рудницької, "Території А";

музично-поетичну акцію в інфоцентрі музею Майдану - о 12:30;

виставку в Музеї історії міста Києва про шлях України до ЄС (вона відкрилася 19 лютого).

"Заходів чимало. Відомо, що Майдан дуже задокументований. У той період в центрі Києва були журналісти з усього світу. Фіксували події й самі учасники. Ми маємо чимало архівних стрімів, відео, фотографій. А от стереофотографії, які показують оцей об'єм, масштабність, глибину і мають ефект занурення, - їх по суті ніхто не робив. І ось недавно невелика група ентузіастів це зробила і передала нам унікальну збірку стереофото", - розповів експерт.

Тепер можливість побачити це на власні очі відкрилась для відвідувачів музею.

"Ви просто одягаєте окуляри і занурюєтесь в об'ємний 3D-простір, де бачите сотні тисяч людей. Можете роздивитися в деталях кожен елемент на барикадах. Чекаємо всіх на цю виставку, і на інші події", - підсумував Пошивайло.