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За день енергетики повернули світло майже 32 тисячам сімей після ворожих атак, - ДТЕК

Вівторок 22 жовтня 2024 16:47
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За день енергетики повернули світло майже 32 тисячам сімей після ворожих атак, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло майже 32 тисячам сімей після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК 21 жовтня повернули світло майже 31,6 тисячам родин Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Черговий ворожий обстріл залишив без світла жителів 6 населених пунктів в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Сім бригад енергетиків розпочали роботи одразу після дозволу від військових і працювали до пізньої ночі. Наразі усі 24 тисячі домівок, що були знеструмлені через обстріл, заживлені.

Донеччина також залишається ареною найбільш активних бойових дій. Постійні обстріли продовжують руйнувати мирні міста та села, у тому числі енергоінфраструктуру. Попри усі безпекові виклики, енергетикам ДТЕК вдалося за вчора повернути світло у 7,5 тисяч домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 47,5 тисячам родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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