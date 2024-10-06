За день енергетики повернули світло майже 14 тисячам родин після ворожих атак, - ДТЕК
5 жовтня енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електропостачання домівок 13,7 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зокрема, на Донеччині, де обстріли щоденно руйнують електромережі. Тут за добу енергетикам вдалося повернути світло у домівки 12,4 тисячі родин.
Не полишає ворог атакувати і Дніпропетровщину, де минулої доби енергетики відновили електропостачання 1,3 тисячі осель.
Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак. В деяких населених пунктах енергетики ДТЕК робили це вже десятки разів.
Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.
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