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За день енергетики повернули світло майже 14 тисячам родин після ворожих атак, - ДТЕК

Неділя 06 жовтня 2024 20:58
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За день енергетики повернули світло майже 14 тисячам родин після ворожих атак, - ДТЕК Фото: за день енергетики повернули світло майже 14 тис. родин після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

5 жовтня енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електропостачання домівок 13,7 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, на Донеччині, де обстріли щоденно руйнують електромережі. Тут за добу енергетикам вдалося повернути світло у домівки 12,4 тисячі родин.

Не полишає ворог атакувати і Дніпропетровщину, де минулої доби енергетики відновили електропостачання 1,3 тисячі осель.

Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак. В деяких населених пунктах енергетики ДТЕК робили це вже десятки разів.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.

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