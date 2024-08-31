За день енергетики повернули світло майже 10 тисячам родин після обстрілів, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК вчора, 30 серпня, повернули світло у домівки майже 10 тисяч родин Дніпропетровської та Донецької областей, що були без електроенергії через ворожі обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Ріната Ахметова.
Південь Дніпропетровської області постійно страждає від ворожих ударів, внаслідок чого руйнується мережеве обладнання. Тут 30 серпня ремонтні бригади ДТЕК повернули світло у понад 6,7 тисячі осель в 4 населених пунктах області.
Тим часом Донецька область залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри усі виклики та небезпеку за добу енергетикам вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки понад 2,7 тисячі родин.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.
Нагадаємо, з початку року під час відновлень енергетики ДТЕК потрапляли під обстріли понад 10 разів. Внаслідок цього трьох співробітників було поранено.
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