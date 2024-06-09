UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За день енергетики повернули світло 30 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: за день енергетики повернули світло 30 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Протягом суботи енергетики ДТЕК відновили постачання світла майже для 30 тисяч родин Дніпропетровщини та Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ворог подовжує щоденні атаки півдня Дніпропетровщини дронами та артилерією. За добу, 8 червня, енергетикам ДТЕК Дніпровські електромережі вдалося поновити роботу мереж для 28 523 родин, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні. Наразі електропостачання в регіоні повністю відновлено", - повідомляють у ДТЕК.

На Донеччині також продовжує зберігатися важка ситуація. Тут через обстріли щодня над відновленнями в області працює близько 70 бригад енергокомпанії. За добу їм вдалося повернути світло понад 1 тис. родин

Енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт через безпекову ситуацію. Вони обов’язково повернуть світло всім жителям прифронтових регіонів, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з початку року енергетики ДТЕК повернули світло понад 2,4 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія