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За день енергетики повернули світло 16 тисячам родин після атак, - ДТЕК

Четвер 26 вересня 2024 17:59
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За день енергетики повернули світло 16 тисячам родин після атак, - ДТЕК Фото: за день енергетики повернули світло 16 тисячам родин після атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Вчора, 25 вересня, енергетики відновили електропостачання майже 16 тисячам родин у 16 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, де оселі українців були знеструмлені внаслідок чергових атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Найбільше відновлень було у Одеській області, яка зазнала нових обстрілів ворога вчора вночі. Тут енергетики повернули світло понад 11 тисячам родин у 7 населених пунктах.

У Донецькій області електромережі пошкоджуються щоденно через бойові дії. Попри це, ремонтним бригадам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для майже 3 тис. домівок у 5 населених пунктах.

Ще для майже 2 тисячам родин у 4 населених пунктах світло повернулось у Дніпропетровській області, де росіяни періодично руйнують інфраструктуру, зокрема енергетичну.

Нагадаємо, цього року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими. Загалом до кінця року компанія планує додатково інвестувати понад 2,6 млрд грн в оновлення мережевої енергоінфраструктури.

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Електроенергія ДТЕК
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