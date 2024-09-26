За день енергетики повернули світло 16 тисячам родин після атак, - ДТЕК

Найбільше відновлень було у Одеській області, яка зазнала нових обстрілів ворога вчора вночі. Тут енергетики повернули світло понад 11 тисячам родин у 7 населених пунктах.



У Донецькій області електромережі пошкоджуються щоденно через бойові дії. Попри це, ремонтним бригадам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для майже 3 тис. домівок у 5 населених пунктах.



Ще для майже 2 тисячам родин у 4 населених пунктах світло повернулось у Дніпропетровській області, де росіяни періодично руйнують інфраструктуру, зокрема енергетичну.



Нагадаємо, цього року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими. Загалом до кінця року компанія планує додатково інвестувати понад 2,6 млрд грн в оновлення мережевої енергоінфраструктури.